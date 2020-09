Toto Wolff is blij dat Sebastian Vettel blijft in de Formule 1

Toto Wolff is, evenals Franz Tost en Helmut Marko al aangaven, blij dat Sebastian Vettel volgend jaar in de Formule 1 blijft racen. Dat vertelt Wolff in Mugello tegen SkySportsF1.

"Ik vind het geweldig dat hij blijft. Ik heb drie aandelen Astond Martin en de Duitse markt is de tweede belangrijkste markt. Ik ben blij dat Seb blijft, want hij is de op tweede succesvolste rijder op de grid deze periode en het is belangrijk voor Formule 1", vertelt Wolff over zijn landgenoot.

Wolff kan tevreden terugkijken op de vrijdag in het glooiende Toscaanse landschap, Valterri Bottas en Lewis Hamilton waren wederom erg snel op de baan van Mugello.

"Je ziet duidelijk dat mensen in de eerste sessie leren en dat het listig is. Je moet de limieten verkennen.."

Volgens Wolff was het ook voor zijn coureurs een lastige baan, al blijkt dat niet uit de tijden-lijsten. Lewis Hamilton kwam dan weliswaar op Bottas tekort, maar Hamilton reed zijn snelste tijd op een compound harder dan Bottas en Verstappen.