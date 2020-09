Lando Norris na crash in VT2: We hadden verwacht sneller te gaan

McLaren-coureur Lando Norris spinde hard van de baan van Mugello tijdens de tweede vrijetraining in de Grote Prijs van Toscane. Zijn McLareb raakte beschadigd, er volgde een rode vlag en Norris liep met helm op zijn walk of Shame.

We hadden verwacht sneller te gaan, maar het is een beetje glad op het circuit met deze banden die we hebben. Het was listiger dan we hadden verwacht, maar ik heb ondanks alles toch flink wat lol gehad.."

Ook laat hij journalisten weten: "De auto voelt dus nogal listig aan, we zijn niet zo snel vergeleken met andere teams. Ik hoop dat we morgen goed werk verrichten en goede rondes aan elkaar kunnen rijgen, niet zoals ik dat vandaag dus deed. Ik heb er vertrouwen in dat we het beter kunnen doen dan vandaag."

Norris kon niet meer in actie komen na zijn schijver en kwam tot de veertiende tijd. Carlos Sainz had het ook niet makkelijk in zijn McLaren: Hij werd dertiende in de tweede training.