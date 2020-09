Tijdens de Duitse Grand Prix op Hockenheim vorig jaar kwam Mick Schumacher al eens in actie in de F2004. Volgens vele Formule 1-fans. Dit weekend in Mugello zal Mick wederom in actie komen, daar waar zijn vader de grote afwezige zal zijn. Na zijn ski-ongeluk kon de Duitse F1-held van weleer zich niet meer laten zien op de circuits.

Geniet mee van de bijzondere rit die Mick Schumacher maakte vorig jaar:

Via social media kondigde Mick aan dat hij komend weekend weer in de Ferrrari van zijn vader mag plaatsnemen. "Ik heb zin in zondag!"