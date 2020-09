'F2-titel geeft Mick Schumacher garantie op F1-stoeltje'

De Formule 2-titel garandeert Mick Schumacher een stoeltje in de F1 voor 2021. Dat is de mening van voormalig F1-coureur Vitaly Petrov, in de nasleep van de overwinning van Ferrari-junior Schumacher op Monza afgelopen weekend.

De 21-jarige zoon van F1-legende Michael Schumacher heeft tot nu toe een wisselend seizoen gehad in de Formule 2, maar hij staat nu tweede in het kampioenschap. Vitaly Petrov denkt dat het zo klaar is als een klontje: "Als Mick Schumacher het kampioenschap wint, zit hij voor 100 procent in de Formule 1."

Hij staat echter tussen twee andere Ferrari Academy coureurs in het rijdersklassement. Kampioenschapsleider Callum Ilott en de Rus Robert Shwartzman zijn ook allebei onderdeel van het Ferrari-opleidingsprogramma.

Haas en Alfa Romeo

Vitaly Petrov vindt de strijd boeiend om te zien en denkt dat Alfa Romeo en Haas allebei volgend jaar een coureur uit de Ferrari-opleiding in hun stoel hebben zitten: "We kunnen deze strijd om een ​​plaats in de Formule 1 zien. Ze zijn alle drie erg sterk, maar de naam van Mick Schumacher staat op ieders lippen. Ik denk dat het belangrijk is voor Robert om zich op zijn werk te concentreren", voegde hij eraan toe, verwijzend naar zijn Russische landgenoot.

Hoewel Petrov denkt dat de titel een F1-stoel voor Schumacher eigenlijk al zeker is, geldt hetzelfde niet voor de andere twee Ferrari-junioren.

"Als Robert wint, en Mick wordt tweede, dan is dit geen 100 procent garantie voor Robert. Maar ik denk dat voor iedereen die snelheid begrijpt, en dat zijn alle Formule 1-teams, Robert een van de hoogste op de lijst is."