Valtteri Bottas: "Ik had bijna een valse start in Monza"

Valtteri Bottas heeft toegegeven dat hij in 2020 voor de tweede keer dit jaar bijna een valse start heeft gemaakt. De tweede keer dit jaar was afgelopen zondag bij de Italiaanse Grand Prix, waar hij bijna te vroeg wegreed.

Het podium was klaar voor een nieuwe Mercedes-masterclass toen Lewis Hamilton vanaf pole startte in Monza met Bottas als gezelschap op de eerste rij. Hamilton deed zijn deel door de voorsprong in bocht 1 comfortabel te houden, maar Bottas had een minder goede start nadat hij in bocht 1 een duel verloor van Carlos Sainz, waardoor hij in de eerste ronde door verschillende coureurs ingehaald en veel posities verloor.

Oefenen van start tijdens vrije training

Toen hem werd gevraagd of hij dit seizoen voor de tweede keer bijna een valse start had zei Bottas: "Ja, ik had een probleem met de daadwerkelijke reactie op de lichten. We zijn aan het spelen met de manier waarop we dat oefenen, het protocol dat we gebruiken. We hebben dat een beetje veranderd en ik heb het gevoel dat dit soms voor wat storing zorgt. Tijdens de starts die we oefenen in de vrije trainingen en de race zit nogal wat verschil. De start tijdens de race was niet echt representatief."

“Ik kan niet veel meer in detail treden, maar ik ging bijna van start toen de lichten nog aan waren, maar gelukkig niet zo veel als in een van de eerste races. Ik kan me niet herinneren welke, dus ik was een beetje laat met reageren op de lichten. Dit zijn gewoon dingen om aan te werken. De daadwerkelijke lancering, nadat we de koppeling hebben laten vallen, is eigenlijk prima en we hebben goede vooruitgang geboekt, maar alleen al om de consistentie in de reactie op de lichten te krijgen, is er werk aan de winkel."