Hoop op titel vervlogen: "Blijf maar even uit de buurt van Max Verstappen"

Max Verstappen was woest van frustratie en teleurstelling gisteren, toen bleek dat zijn Red Bull niet mee kon komen en ook nog eens met motorproblemen stil viel. "Blijf maar even uit zijn buurt."

Hamilton blijft lachen

Zelfs Lewis Hamilton, die de kwalificatie had gedomineerd en alleen door een penalty niet wist te winnen, wist aan het einde van de Italiaanse GP te blijven glimlachen.

Verstappen puntloos, Hamilton loopt wéér uit

"We kwamen nog steeds als zevende over de streep en ik reed de snelste ronde terwijl Max helemaal geen punten pakte, dus laten we dit nemen", zei de leider van het wereldkampioenschap.

En de volgende zware race voor Red Bull, ondanks al het optimisme dat werd uitgesproken vóór Monza, is alweer komend weekend tijdens de race op Mugello.

Mugello wordt ander verhaal

Maakt Verstappen, die zelfs naar de derde plaats in het rijders-klassement is gezakt, zich zorgen?

"Nee, dat is een heel andere race", zei de Nederlander toen hem werd gevraagd naar zijn kansen op Mugello.

Het was juist Verstappen's voormalige teamgenoot Pierre Gasly, die vorig jaar werd gedegradeerd naar het juniorenteam AlphaTauri, die de bovenste trede van het podium mocht betreden.

"Ik ben blij voor ze. De Red Bull van 2019 valt mee", zei Max.

Fouten gemaakt

"De auto van dit jaar (Red Bull) is gewoon niet goed genoeg. Het is duidelijk dat er nogal wat fouten zijn gemaakt. Met alle respect, kijk eens hoe dicht AlphaTauri bij ons staat in de kwalificatie."

"Dat mag niet gebeuren", voegde Verstappen eraan toe.

Helmut Marko waarschuwt

Zelfs de notoir stoere baas dr. Helmut Marko ging zondag voorzichtig te werk nadat Verstappen moest opgeven met een Honda-motorprobleem. Verstappen was furieus.

"Ik denk dat het het beste is om niet te dicht bij hem te komen", zei de Oostenrijker. "Zijn hoop voor de wereldtitel is voorbij."

Helaas pindakaas voor Red Bull Racing

Sommige mensen giechelden over de manier waarop Red Bull's poging om de 'party-modus' motorinstelling te verbieden- die zo goed werkte voor Mercedes -spectaculair mislukte.

"Het was niet helemaal wat we hadden verwacht," gaf Marko toe.

Eerder al waarschuwde Toto Wolff dat Max Verstappen niet teveel zou moeten verwachten van de nieuwe afstelligen qua motoren in kwalificatie en de race. Lewis Hamilton riep al tijdens een persconferentie een aantal Grands Prix geleden dat "ze Mercedes alleen maar willen afremmen.

"Dat zal niet lukken", voegde hij er fel aan toe.

Overigens was het lachen Valterri Bottas wel vergaan, bleek afgelopen zondag.