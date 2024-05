'Ferrari gaat updates uittesten tijdens filmdag'

Het team van Ferrari is bezig met een aardig seizoen. De Italiaanse renstal kan Red Bull Racing aardig bijhouden, en ze wisten te winnen in Australië. In Imola willen ze over twee weken hun slag gaan slaan, en het lijkt er op dat ze deze updates deze week al gaan uittesten tijdens een filmdag.

Imola is het eerste Europese circuit van de Formule 1-kalender, en traditiegetrouw is dat het moment voor teams om hun nieuwe updates te introduceren. Het gaat al weken over de nieuwe updates van Ferrari, want het is de verwachting dat ze een soort 2.0-versie van de SF24 gaan introduceren in Emilia-Romagna. Ferrari weet dat ook Red Bull updates meeneemt naar Imola, dus ze willen niets aan het toeval overlaten.

Volgens het doorgaans goed ingevoerd Formu1a.Uno gaat Ferrari deze week al rijden met hun nieuwe updates. Onder de huidige regels mag er vrijwel niet worden getest tijdens het seizoen, maar mogen er wel meters worden gemaakt tijdens filmdagen. Volgens het Italiaanse medium organiseert Ferrari aankomende donderdag en vrijdag filmdagen op hun eigen circuit Fiorano. Volgens Formu1a.Uno zullen Charles Leclerc en Carlos Sainz allebei honderd kilometer gaan rijden met de geüpdatete SF24. Op deze manier hoopt Ferrari een eerste indicatie te kunnen krijgen van de nieuwe updates.