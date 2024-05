Miami verbreekt Amerikaans kijkcijferrecord

Afgelopen weekend werd voor de derde keer de Grand Prix van Miami verreden. Op het circuit rondom het Hard Rock Stadium werd het publiek getrakteerd op een spannende race die werd gewonnen door Lando Norris. De Grand Prix trok een recordaantal kijkers in de Verenigde Staten.

De Formule 1 kreeg jarenlang geen greep op de Amerikaanse markt. In de afgelopen jaren is daar verandering ingekomen, en daar heeft de sport gebruik van gemaakt. Er worden drie races op Amerikaans grondgebied verreden, waaronder dus in Miami. Afgelopen weekend werd er voor het derde jaar op rij geracet op het circuit in Miami, en dat trok veel bekijks. Niet alle op de tribunes zaten veel mensen, ook voor de buis zaten veel Amerikanen.

Zender ABC heeft namelijk bekend gemaakt dat de uitzending van de Grand Prix van Miami van afgelopen weekend een recordaantal kijkers heeft getrokken. Volgens de zender keken er gemiddeld 3,1 miljoen Amerikanen naar de Grand Prix. Daarmee is het vorige record verbroken, dat stond ook op naam van Miami. In 2022 keken er 2,6 miljoen mensen naar de race. Dit jaar keken er dus veel meer mensen, en volgens ABC bereikte de uitzending een piek van 3,6 miljoen kijkers. Ook de sprintrace op zaterdag verbrak een record, nog nooit keken er zoveel Amerikanen naar een sprint.