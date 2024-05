Horner blijft goede vrienden met Newey

Red Bull Racing maakte vorige week bekend dat Adrian Newey het team gaat verlaten. Het vertrek van Newey kwam nauwelijks als een verrassing, maar het zorgde wel voor veel nieuwe geruchten. Christian Horner benadrukt dat er geen ruzie is, en dat hij nog altijd goede vrienden is met Newey.

Newey's vertrek hing al een tijdje in de lucht. Het nieuws lekte een week voor de aankondiging uit, en er gaan al geruime tijd verhalen rond over interesse van andere teams. Volgens de geruchten zou de interne onrust binnen Red Bull hebben bijgedragen aan Newey's exit. Het is niet duidelijk wat daarvan klopt, maar het lijkt er zeker wel op dat Aston Martin, Williams en Ferrari interesse hebben in Newey.

Red Bull-teambaas Christian Horner laat in Miami nogmaals weten dat er zeker geen ruzie is. De Britse teambaas legt aan Sky Sports uit dat zijn band met Newey nog steeds heel erg goed is: "Jammer genoeg is niets voor altijd hetzelfde. Adrian werkte eerst zeven jaar bij Williams, hij werkte zeven jaar voor McLaren en hij heeft daarna achttien jaar voor ons gewerkt. We hebben op en naast de baan mooie momenten meegemaakt, het was een geweldige reis met Adrian. Hij is een vriend, hij is de peetvader van mijn kinderen en we blijven goede vrienden."