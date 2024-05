Amerikaanse politiek opent onderzoek naar Andretti-afwijzing

De Amerikaanse politiek begint zich steeds feller te bemoeien met de afwijzing van de Formule 1-plannen van Andretti. Amerikaanse politici spraken zich in de afgelopen dagen al kritisch uit, maar nu blijkt dat een speciaal juridisch comité een onderzoek heeft ingesteld naar de zaak.

Vorige week werd duidelijk dat een paar leden van het Amerikaanse Congres een brief hadden gestuurd naar Formule 1-eigenaar Liberty Media. Ze vroegen zich af of de afwijzing van Andretti geen inbreuk is op het mededingingsrecht. Nu blijkt dat de Amerikaanse politiek een stapje verder is gegaan. Het House of Judiciary, een onderdeel van het Huis van Afgevaardigden, een onderzoek heeft ingesteld naar het afwijzen van de plannen van Andretti.

Anti-competitief

Het onderzoek richt zich op Formule 1-eigenaar Liberty Media en de FOM. Jim Jordan, één van de leden van het juridische orgaan, heeft nu ook een brief geschreven aan Liberty Media. NBC heeft de brief in handen en het medium meldt dat Jordan eist dat de FOM en Liberty Media het beslissingstraject van de afwijzing van Andretti moeten openbaren. De politicus legt het uit in zijn brief: "Sportcompetities als de Formule 1 hebben een aparte positie als het gaat om mededingingsrecht. Ze mogen in bepaalde mate inschrijvingen tegenhouden om het product in stand te houden. Wanneer een sportbond afwijkt van de eigen regels om de concurrentie verminderen, dan kan er sprake zijn van anti-competitief gedrag."

Antwoord

Jordan is van mening dat de uitleg die de FOM begin dit jaar gaf, te summier was. Hij stelt dat deze excuses vals, arbitrair en ongerelateerd zijn aan de vraag of Andretti bij de Formule 1 past. Het is nog niet duidelijk hoe, en of de Formule 1 gaat reageren op deze brief. De Andretti's waren afgelopen weekend aanwezig in Miami, en Mario Andretti stelde eerder dat er daar weer zou worden gesproken met de FOM. Jordan wil op uiterlijk 21 mei antwoord ontvangen.