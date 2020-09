ACHTERGROND: FIA verbiedt kopietjes van andermans materiaal door gebruik van 3D-camera's

Jean Todt onthult dat alle teams zijn overeengekomen en dat de rel rond de 'roze-Mercedes' van Racing Point nu tot het verleden behoort. Afgelopen weekend hebben de teams een stuk getekend waarin zij het eens zijn geworden. Gisteren maakte Racing Point bekend hun beroep tegen de straf van de FIA terug te trekken.

Ferrari rook bloed

Ferrari leek de zaak ook te willen doorzetten, maar is nu dus uiteindelijk toch nog gerust gesteld door de duidelijkere regels die de FIA heeft voorgelegd over wat er nu wel of niet kan en mag wat betreft het 'overnemen' van andermans onderdelen.

Ferrari wilde aanvankelijk méér. "We zijn ervan overtuigd dat Racing Point de principes van de Formule 1 heeft geschonden met zijn replica van een ander voertuig. Daarom vragen we de FIA ​​om te verduidelijken wat er in de toekomst moet worden toegestaan. Als de regels over dit onderwerp naar onze tevredenheid zijn, trekken ook wij ons ​​bezwaar in ”, zei Ferrari-teambaas Mattia Binotto in Monza. Dat is nu dus gebeurd.

Nieuwe Regels

De FIA ​​heeft, onder druk van Ferrari, Renault en McLaren, nieuwe regels opgesteld om het kopiëren van andere auto's moeilijker te maken. Hieronder valt ook het verbod op technische hulpmiddelen zoals 3D-camera's of scanners. Dat schrijft het bekende Duitse blad met de briljante titel Auto, Motor und Sport.

Akkoord

Alle teams hebben het voorstel unaniem aanvaard.

Williams, McLaren en Renault hadden eerst hun beroep tegen de uitspraak over Racing Point's 'roze-Mercedes' ingetrokken.

Straf

Daarmee accepteren zij de straf die bestond uit een boete van $ 400.000 en 15 punten aftrek voor Racing Point vanwege de brake ducts. Daarvan werd vastgesteld dat die onmogelijk door het team zelf ontwikkeld zouden kunnen zijn.

Mea culpa van de FIA

De sterward van de FIA geven toe dat zij te weinig helderheid hebben gegeven over wat wel en niet mag . "De stewards en alle betrokkenen bij het benoemingsproces hebben erkend dat onduidelijkheden in de regelgeving tot deze situatie hebben geleid en dat we nooit hebben geprobeerd de regels te overtreden. Nu is er duidelijkheid. Daarom zijn we in het belang van de sport bereid om ons bezwaar in te trekken."

In Monza gingen de tien teams akkoord met het voorstel van de wereldfederatie over hoe artikel 22.3.3. van het sportreglement om het kopiëren van andere auto's op moeilijker te maken en te voorkomen. Een auto ontwerpen op basis van andermans ontwerp sjablonen moet zo bijna onmogelijk worden en een soortgelijke zaak doen voorkomen.

"Reverse engineering" moeilijker

Het gaat om het concept van zogeheten "reverse engineering", dat zou kunnen worden vertaald als achterwaartse ontwikkeling met behulp van foto's of 3D-modellen. De teams hadden deze conceptregel sinds het begin van de week. Ze hebben erover gestemd in Monza. De beslissing moet nu worden bevestigd door de FIA ​​World Council. Maar dat is slechts een kwestie van vorm.



Nieuwe regels tegen replica's

En dus wil de FIA ​​replica's van andere auto's voorkomen, zoals Racing Point blijkbaar deed met de Mercedes W19 van vorig jaar: de teams mogen zich laten inspireren door ideeën en het ontwerp van concurrerende auto's, maar exacte replica's die letterlijk zijn gekopieerd zijn verboden.

Letterlijke kopietjes dus voorkomen

Met andere woorden: op basis van "achterwaartse ontwikkeling" mogen teams zich laten inspireren, maar letterlijk een kopietje maken is dus verboden. Het gaat vooral om de componenten die elk team zonder hulp van buitenaf moet construeren. Dat houdt in: de complete aerodynamica, het chassis, de radiateur en de crashstructuren. Hulpmiddelen voor het maken van één-op-één kopietjes gebruiken, is dus uit den bozen. Denk daarbij aan 3D-camera's en scanners. De teams worden verplicht alle documenten die tot het ontwerp hebben geleid voor te leggen aan de FIA.