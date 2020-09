Liefdesverdriet om gestrand huwelijk Renault en Red Bull zit nog altijd érg diep

Het zal een diep en vooral een groot gat moeten worden, in het onwaarschijnlijke geval dat Christian Horner en Cyril Abiteboul eventueel ooit besluiten om hun strijdbijl te zullen begraven.

De wonden uit het verleden zitten blijkbaar nog altijd erg diep. Het Franse ego van Renault kon niet dieper gekrenkt worden nadat Red Bull Racing de liefde verklaarde aan de Japanners van Honda. De breuk leidde tot intrigerende TV-momenten tijdens persconferenties. Dat Horner en Abiteboul elkaar geen kerstkaarten zullen sturen, is wereldwijd bekend.

Smullen

Daniel Ricciardo, topcoureur maar kon Verstappen niet aan, werd lijdend voorwerp in een interessant hoogspel van de twee hoge F1-teambazen. De hele wereld heeft via de Netxfix-serie kunnen smullen van de vete tussen de Red Bull Racing-baas en de teambaas van het Renault F1-team.

De venijnige uithalen en streken over en weer hielden lange tijd aan. Spil van het conflict was Daniel Ricciardo die misschien wel uit zoete wraak voor miljoenen werd ingelijfd door Renault, nadat Red Bull Racing de samenwerking met Renault had beëindigd en met Honda in zee ging.

Veenbrand laait weer op

De vete was nog onverminderd onder de oppervlakte aanwezig. Er blijkt sprake van een veenbrand en die laait afgelopen weekend in Italië weer volledig op. Abiteboul krijgt praatjes, nu zijn gele bolides Max Verstappen en Alexander Albon blijken te kunnen verslaan.

De Fransman denkt nu te weten waar het ‘m aan mist bij Red Bull Racing. Sinds 2019 werkt het team samen met Honda en daar gaat het mis. De Franse teambaas lokte Horner uit de tent door diens samenwerking met Honda te bekritiseren en te wijzen op het falen van Red Bull om samen met Honda Max Verstappen te bekronen tot jongste F1 wereldkampioen ooit.

"Red Bull laat kansen liggen"

Abiteboul: “Red Bull laat kansen liggen in de moderne Formule 1”. Volgens Abiteboul komt dat door dat Red Bull niet nauwer wil samenwerken met een motorleverancier.”

Volgens hem is dat dé reden waarom Red Bull het nooit voor elkaar kreeg om Mercedes structureel te kunnen verslaan op de baan. Maar geeft hij toe, dat lukte ook niet in samenwerking met Renault.

"Met Honda zijn ze niet veel beter af"

“We hebben gefaald om dat samen te bereiken”, maar zegt Abilteboul er snel achteraan: “Het lijkt wel of zij (Red Bull, red.) niet in staat zijn om het dan met Honda wel veel beter te doen.”

Horner is daar niet van gediend en komt tijdens de Grote Prijs van Italië met een venijnig antwoord terug op Abiteboul’s kritiek.

”Hij zegt feitelijk dat we niet kunnen winnen zolang we niet onze eigen motor bouwen”, reageert Horner in de Telegraaf.

Samenwerking met Honda is inniger dan die met Renault

Dat heeft Abiteboul dan toch echt mis, zegt Horner: “Onze samenwerking met Honda is te vergelijken met hoe een fabrieksteam werkt met een eigen motoren-afdeling. We werken nauwer samen dan dat wij ooit hebben kunnen samenwerken met Renault tijdens het V6-tijdperk”, voegt hij er venijnig aan toe.

Sterker nog: Volgens Horner werkt Red Bull inniger samen in de relatie met Honda, dan Renault dat doet met hun eigen motoren-afdeling.

“Vergeet niet dat Honda een fabriek heeft bij ons om de hoek. Zij zijn daarom dus veel dichter bij ons dan dat het geval was met Renault”

Twee vechtende katers zijn er niets bij. Cyril Abiteboul heeft blijkbaar nog altijd liefdesverdriet na het stranden van het huwelijk tussen Red Bull en Renault.

Abiteboul: “Maar het toont wel het niveau van de complexiteit en perfectie die benodigd zijn in Formule 1 om te kunnen winnen en in het specifiek om Mercedes te kunnen verslaan”, aldus de Renault-teambaas.

Hoewel er veel onzekerheden zijn in de wereld -vooral ook in de wereld der Formule 1- dit staat als een baal boven water: Echte liefde zit er ook de komende tijd waarschijnlijk niet in tussen Red Bull Racing en Renault.