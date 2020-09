Renault verandert naam voor het 2021-seizoen

De geruchten zongen al enkele dagen rond in de paddock, maar vandaag kwam dan het officiële bevestiging: Renault verandert haar teamnaam per 2021 naar Alpine F1 team. Dat heeft de Franse renstal zojuist bekend gemaakt. Ook zal de livery van het team compleet veranderen, de geel-zwarte kleurstelling wordt ingeruild voor de kleuren van de Franse vlag: blauw, rood en wit.

Met de naamsverandering naar Alpine, krijgt het Formule 1-team van de Groupe Renault dezelfde naam waarmee zij in het verleden al successen behaalden in langeafstandsraces en de rallysport.

Het merk Alpine, een symbool van sportieve bekwaamheid, elegantie en wendbaarheid, zal worden toegekend aan het chassis en een eerbetoon brengen aan de expertise die de basis heeft gelegd voor de A110. Voor Alpine is dit een belangrijke stap om de ontwikkeling en invloed van het merk te versnellen. De motor van het team zal blijven profiteren van de unieke expertise van Groupe Renault op het gebied van hybride aandrijflijnen en de naam E-Tech.

Luca De Meo, C.E.O. Groupe Renault, verklaarde de naamsverandering nader: “Alpine is een prachtig merk, krachtig en levendig, dat een glimlach op de gezichten van zijn volgers tovert. Door Alpine, een symbool van Franse uitmuntendheid, te introduceren in de meest prestigieuze autodisciplines ter wereld, zetten we het avontuur van fabrikanten in een vernieuwde sport voort. Naast de grootste namen brengen we een droommerk mee, voor spectaculaire autoraces gemaakt en gevolgd door liefhebbers. Alpine zal ook zijn waarden naar de F1-paddock brengen: elegantie, vindingrijkheid en durf. "

Cyril Abiteboul, teambaas Renault DP World F1 Team, publiceerde het volgende statement: “Deze verandering komt op een sleutelmoment in het traject van het team en de sport. Alpine brengt een nieuwe betekenis, nieuwe waarden en kleuren naar de paddock met de geest van concurrentie uit andere werelden en Franse creatieve behendigheid. Dit zullen troeven zijn bij de voorbereiding van de deadlines voor 2022. Het nieuwe regelgevende en financiële kader zal de voorwaarden scheppen voor een eerlijkere motorsport bij de herverdeling van inkomsten; eenvoudiger en vooruitstrevend in zijn bestuur. De implementatie van het "budgetplafond" maakt een einde aan de kostenrace en stelt de ondertekenende teams in staat om hun sportieve waarde te meten. Alpine heeft zijn plaats in de Formule 1 en kan vechten voor overwinningen. "