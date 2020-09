Antonio Giovinazzi blij met de start van zijn weekend in eigen land

Antonio Giovinazzi is goed te spreken over de start van zijn weekend. Niet voor eigen publiek, wel op eigen grond, wist de Alfa Romeo-coureur in de beide trainingen op vrijdag zijn teamgenoot Kimi Raikkonen voor te blijven. Giovinazzi reed tijdens de tweede training de dertiende tijd, vrijdagochtend werd hij zestiende. Raikkonen werd beide trainingen zeventiende.

Giovinazzi: "Het was een redelijk positieve dag en we hebben vooruitgang geboekt. Tijdens de kwalificatie is het weer een heel ander verhaal, maar ik ben blij met het werk dat we hebben kunnen verrichten.Ik heb mijzelf ten doel gesteld om Q2 te behalen en we gaan daarvoor een poging wagen. Het is belangrijk om een 'tow' te proberen te pakken, want dat is echt nodig om snel te zijn hier.

Chaos in kwalificatie

Ook Giovinazzi verwacht problemen tijdens de kwalificatie zoals gisteren bij de F3 kwalificatie vorig jaar in de F1. Vlak voor de Parabolica proberen coureurs voor hun snelle ronde in de slipstream van een voorganger te komen. Dit jaar zal dat, ondanks straffen waarmee de FIA dreigt, niet anders zijn, verwacht Giovinazzi.

"Ik verwacht soortgelijke scenes zoals vorig jaar. Wij moeten proberen het goed te plannen, als we op het juiste moment naar buiten gaan kunnen we in de positie komen dat we maximaal kunnen benutten."

Kimi Raikkinen werd vrijdag zeventiende tijdens beide trainingen en werd dus twee keer verslagen door zijn teamgenoot. De legendarische Fin zeft:

''Voor mij was het een gemiddelde vrijdag, zelfs nadat ik niet echt een goede ronde aan elkaar wist te knopen en dat maakte een behoorlijk verschil."

"Het wordt Chaotisch"

Volgens de Fin is er dus nog genoeg werk aan de winkel om te verbeteren. Hij beloofde zijn huiswerk te doen om vandaag beter voor de dag te komen. Ook hij zegt dat het belangrijk gaat izjn om een goede ronde aan elkaar te knopen tijdens de kwalificatie.

"Iedereen gaat opzoek naar een slipstream, dus dat wordt chaotisch. We moeten maar zien hoe dat gaat uitpakken."