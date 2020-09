Toto Wolff heeft een idee om F1 spannender te maken

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft een idee om de Formule 1 spannender te maken, maar hij verdedigt ook de dominantie van Mercedes in de F1. Veel fans spreken massaal uit dat de F1 dit jaar niet spannend is door de dominantie van het Duitse team en willen graag veranderingen zien.

In de Formule 1 wordt al langere tijd nagedacht over veranderingen zodat het spannender wordt. In het middenveld is er iedere race veel spanning maar vooraan in de top totaal niet. Tegenover TV Globo zegt Toto Wolff: "Ik begrijp wat de fans zeggen en ik denk dat het heel makkelijk voor mij zou zijn om te zeggen 'er zijn goede voetbalwedstrijden en slechte voetbalwedstrijden'. Niemand wil dat een team het kampioenschap domineert. Maar we denken niet dat wij domineren."

Open radiocommunicatie

Hij suggereert inderdaad dat het openstellen van de interne radiocommunicatie van teams de fans beter zal laten zien hoeveel spanning er in elke racewinst zit. Wolff: "Ik denk dat we moeten overwegen om deze communicatie beschikbaar te stellen aan de fans, zodat ze de actie kunnen volgen en kunnen zien wat er echt intern gebeurt."

"Er zit nog veel meer drama achter de schermen. Onderdelen klaarmaken, technische problemen, op het laatste moment updates op de baan brengen en net als in België alle zorgen van een één-stop-strategie. Als het gebeurt, denk ik dat dit een extra manier kan zijn om de entertainmentfactor te versterken."

Nieuwe circuits op F1-kalender

Wolff denkt ook dat nieuwe toevoegingen aan de 'coronakalender' van 2020 spannender zullen maken. De Oostenrijkse teambaas kijkt uit naar Portimao: "Mugello is een ongelooflijke baan, die ik ken uit mijn tijd als coureur. Ik kijk ook uit naar Portimao, wat een erg leuke plek zou moeten worden, en dan keren we terug naar het iconische Imola, en Turkije en Bahrein."

"Er komen veel veranderingen aan en ik hoop dat ze bijdragen aan het plezier."