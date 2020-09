Valtteri Bottas: "Nog geen oplossing voor problemen met gevoelloos linkerbeen"

Mercedes werkt aan het oplossen van een probleem dat Valtteri Bottas met gevoelloze benen achterlaat tijdens het rijden van de Mercedes W11.

De Fin gaf in Spa aan dat er dit jaar een paar races zijn geweest waarbij zijn gevoel in zijn linkerbeen langzaam kwijtraakt tijdens het rijden: "Het is moeilijk te zeggen hoeveel invloed het heeft, maar het kan tot fouten leiden. Het team is bezig met het vinden van een oplossing. Ze luisteren aandachtig naar me."

"Als coureur is het essentieel om je op je gemak te voelen in de auto, maar we hebben hier in Italië nog steeds geen oplossing. We brengen behoorlijk wat tijd in de auto door, dus het is belangrijk om verbeteringen aan te brengen", voegde Bottas eraan toe.

Valtteri Bottas heeft op dit moment 50 punten achterstand op zijn teamgenoot Lewis Hamilton in het kampioenschap.