Mattia Binotto heeft Toto Wolff niets te zeggen

Mattia Binotto zegt dat hij niets wil zeggen tegen Toto Wolff. Terwijl Ferrari afdaalde in één van de ergste inzinkingen ooit in Spa, zei Wolff dat hij 'bepaalde teamleden' de schuld geeft in plaats van het legendarische team uit Maranello als geheel en medelijden heeft met de Tifosi.

Velen denken dat dit een directe sneer was naar het leiderschap van Binotto. De Italiaanse teambaas zei hierover: "Ik weet dat er bepaalde mensen in andere teams zijn die graag praten over onze situatie en onze fans. Er is niets dat ik Toto Wolff zou willen antwoorden. Ik weet wat er aan de hand is met onze fans. Ik ben zelf fan. Ik werk al 25 jaar in dit team."

"We kennen onze prioriteiten en dat er geen magie is in de Formule 1. Je moet je gewoon zo snel mogelijk ontwikkelen en proberen de juiste prioriteiten te stellen."

Nu de F1 echter op weg is naar twee historische races op het Italiaanse circuit van Monza en Mugello, eigendom van Ferrari, zullen de vragen over de toekomst van Binotto zeker alleen maar groeien. Zelfs Binotto geeft toe dat de diepe inzinking van Ferrari voorlopig zal doorgaan, aangezien er dit seizoen niets aan de motor kan worden gedaan. Binotto: "We moeten ons concentreren op 2021 en het volgende seizoen."

Ralf Schumacher denkt dat het werk al in volle gang is: "Ik kan me voorstellen dat het team het concept al volledig heroverweegt. Misschien verandert er iets groots, maar helaas zal dat op zijn vroegst pas over drie tot vier weken te zien zijn op het circuit."