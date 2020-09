Grand Prix van Australië in gevaar door noodtoestand vanwege corona

De Grand Prix van Australie in Melbourne is in gevaar gekomen voor 2021. De stad Melbourne is momenteel volledig afgesloten, waarbij de lokale Victoriaanse regering zojuist de verlenging van de noodtoestand voor de komende zes maanden heeft aangekondigd.

Rivaliserende staat South Australia zou kunnen ingrijpen, waarbij premier Steven Marshall bevestigt dat hoewel hij geen 'emmers met geld' kan uitgeven, hij een bod van een circuit in de stad Tailem Bend zou steunen.

Fantastisch circuit

Marshall zei dat het twee jaar oude The Bend Motorsport Park, gelegen op 100 km van de hoofdstad Adelaide, 'een van de allerbeste racecircuits ter wereld' is. Steven Marshall: "We zouden elke optie bekijken om evenementen naar Zuid-Australië te brengen. Natuurlijk moet het vanuit een commercieel perspectief opstaan, maar kwaliteitsevenementen naar Zuid-Australië brengen die economische activiteit bevorderen, die onze economie in beweging brengen, is precies wat we op dit moment zoeken."

"Ik denk dat we ons in een zeer goede positie bevinden als de Grand Prix van Melbourne niet doorgaat. We gaan hem niet afpakken, maar South Australia staat klaar met een fantastisch circuit", voegde de premier eraan toe.

De baas van het circuit, Sam Shahin, zei dat The Bend plaats zal bieden aan maximaal 10.000 toeschouwers voor aanstaande binnenlandse races, eraan toevoegend dat een F1-race mogelijk zou zijn met enkele veiligheidsaanpassingen - ongetwijfeld om de Grade 1-Licentie te verkrijgen.