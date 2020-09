Vitaly Petrov: "Het is te vroeg om Daniil Kvyat af te schrijven"

Het is te vroeg om de Formule 1-carrière van Daniil Kvyat af te schrijven. Dat is de mening van Vitaly Petrov, die vóór Kvyat de allereerste Russische coureur in de sport was. Na kritiek van Red Bull's Helmut Marko voorspellen velen nu dat Kvyat plaats moet maken voor de door Honda gesteunde Japanse coureur Yuki Tsunoda.

Tsunoda is al bevestigd voor de Young Driver test met AlphaTauri aan het einde van dit seizoen in Abu Dhabi.

Voormalig F1-coureur Vitaly Petrov vindt het echter nog te vroeg om Kvyat af te schrijven: "Het seizoen is lang. Ik denk dat Daniil het tij nog kan keren. We zullen een paar races moeten wachten. Ik begrijp de bezorgdheid van de fans over Kvyat, maar als coureur die in de Formule 1 racete, weet ik hoeveel details voor het grote publiek verborgen zijn. We weten niet eens de helft van wat er gebeurt."

"Er zijn veel dingen die alleen de teambazen of Daniil zelf weten, of het probleem hemzelf is of externe factoren, instellingen in de motor. Daniil kan waarschijnlijk niet de hele waarheid vertellen vanwege zijn contract, maar ik heb gemerkt dat Franz Tost Daniil heeft verdedigd en dat is een positief iets."