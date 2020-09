F1-wagens krijgen 10 procent minder downforce in 2021

De downforce op de F1-wagens zal volgend jaar met 10 procent worden verminderd, voornamelijk om de officiële bandenleverancier Pirelli te helpen het hoofd te bieden met de flinke slijtage die het dit jaar ken tijdens diverse races op de banden.

Zesvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton is de afgelopen weken zeer kritisch geweest over de producten van Pirelli, vooral na zijn problemen op Silverstone. Hamilton zei dat hij denkt dat het fundamentele probleem is dat Pirelli in het tijdperk na de bandenoorlog niet de druk heeft om te verbeteren.

FIA helpt Pirelli

Volgend jaar, voorafgaand aan de overgang naar 18-inch wielen voor 2022, zal Pirelli in wezen dezelfde banden leveren als in de seizoenen 2019 en 2020.

"Als we het hadden geweten (van de coronacrisis), zouden ze banden hebben ontworpen die iets robuuster waren", zei Nikolas Tombazis van de FIA.

Om Pirelli te helpen, zullen wijzigingen voor 2021 worden doorgevoerd op het gebied van downforce. Op de auto van Carlos Sainz in Spa simuleerde McLaren het wisselen van de vloer van de wagen, voor de achterwielen.

Om dezelfde reden zullen volgend jaar ook andere aerodynamische wijzigingen worden doorgevoerd om de aerodynamische belasting te verminderen. Tombazis vertelde aan Auto Motor und Sport: "De drie nieuwe maatregelen moeten de downforce met 4-5 procent verminderen. Samen met de eerder aangekondigde vloerwisselingen verwachten we in totaal 10 procent minder downforce. Maar we verwachten ook dat de teams dat bijna volledig zullen inhalen."