Waarschuwing Charles Leclerc: "Monza kan nog dramatischer worden"

Volgens Charles Leclerc zou Monza nog erger kunnen worden voor het in crisis verkerende Ferrari-team. Teambaas Mattia Binotto vindt niet dat het crisis is bij het Italiaanse team en zegt dat het vooral op Spa-Francorchamps een lastig verhaal zou worden. In Monza verwacht hij dat het minder moeizaam zal gaan voor het team uit Maranello.

In gesprek met Sky Italie ontkende hij dat het team in crisis leeft: "Ik denk dat het verkeerd is om over een crisis te praten. Het lijdt geen twijfel dat we midden in een storm zitten."

Velen vermoeden dat Spa simpelweg duidelijk heeft gemaakt hoeveel Ferrari verloor toen het zijn geheime overeenkomst bereikte met de FIA ​​in de nasleep van het motorlegaliteitsschandaal van 2019. Binotto zegt hierover: "We hebben wat vermogen verloren in vergelijking met vorig jaar, maar iedereen verloor is wat verloren, wij wat meer dan de anderen. Nu zien we de grenzen van deze auto en als teambaas neem ik de verantwoordelijkheid."

Andrea Cremonesi, een topjournalist voor La Gazzetta dello Sport, schreef: "Deze Ferrari verdient een Monza achter gesloten deuren."

Leclerc pessismistisch

Leclerc klonk ook erg somber na de race van zondag in Spa. Hij ziet de toekomst niet rooskleurig: "We konden niet eens inhalen met DRS. Het is slecht, ik weet niet wat ik anders moet zeggen. We moeten iets doen. We zullen iets moeten vinden en reageren, want zo kan het niet doorgaan. Helaas denk ik dat het op Monza hetzelfde zal zijn, zo niet erger, maar het is een deel van mijn taak om het team nu opnieuw te motiveren."