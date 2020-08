"Flavio Briatore met COVID 19 in het ziekenhuis"

Flavio Briatore is in het ziekenhuis opgenomen met een coronabesmetting. Dat schrijft ondermeer La Repubblica. Onlangs zei de flamboyante Italiaan nog dat hij dacht het virus in december al gehad te hebben.

Blijkbaar was hij er dusdanig ernstig aan toe dat hij vervoerd moest worden naar het ziekenhuis San Raffaele in Milaan. Volgens L'Espresso zou hij er ernstig aan toe zijn. Een officiële verklaring over zijn conditie is er echter niet, volgens Italiaanse berichten zou Briatore niet op de intensive care liggen.

Briatore liet onlangs in media weten nog furieus te zijn op de Italiaanse autoriteiten, die volgens hem met een ware heksenjacht op nachtclubs bezig zouden zijn in strijd tegen het coronavirus. Zo moest ook Briatore's nachtclub 'Billionaire' in Sardinië de deuren sluiten. Onlangs werd bekend dat 60 personeelsleden van Briatore positief testten op het virus. De laatste tijd blijken nachtclubs in Italië brandhaarden waar het virus zich makkelijk verspreidt.

Briatore zorgde als teambaas in de Formule 1 altijd voor reuring, maar werd verbannen uit de sport na 'crash-gate' waarbij Nelson Piquet junior met opzet crashte zodat Fernando Alonso in de andere Renault de race in Singapore kon winnen met een ogenschijnlijk briljante pitstop-strategie.

De nu 70-jarige Flavio Briatore was in 1994 teambaas van Jos Verstappen en Michael Schumacher. Het team reed nog rond onder de naam Benetton. In dat jaar en het seizoen won Benneton de titel met Schumacher. Briatore stond ook aan het roer toen Renault F1 in 2005 en 2006 de wereldbeker veilig stelde met Fernando Alonso.