Flavio Briatore: "Ik denk dat ik coronavirus in december al heb gehad"

Flavio Briatore heeft onthuld dat hij een coronavirus-achtige ziekte had in december. Pas op 31 december gaf China toe dat het worstelde met een mysterieus griepachtig probleem dat in Wuhan een longontsteking veroorzaakte.

Briatore had coronavirus

Voormalig F1-teambaas Briatore denkt dat hij eerder het coronavirus had in Italië. Tegenover de Italiaanse omroep LA7 zegt hij hierover: "Ik was ziek in december. Ik had een zeer hoge koorts, pijn in mijn longen en kortademigheid. Het duurde ongeveer 12 dagen. Mijn dokter begreep niet wat er met mij aan de hand was."

"Ze namen röntgenfoto's en CT-scans die een schaduw in mijn longen lieten zien. Nadat het virus uitbrak in Italië, vertelde mijn dokter me dat ik het coronavirus moet hebben gehad. Gelukkig ben ik al hersteld", voegde de 69-jarige eraan toe.

Grote foute inschatting

Briatore denkt dat landen tot nu toe veel fouten hebben gemaakt bij de aanpak van wat nu een wereldwijde pandemie is.

"Ze hebben allemaal het virus onderschat. Niemand nam het serieus. In januari vertelde de WHO iedereen zich voor te bereiden en niemand deed dat. Het was een fout van de wereldpolitiek," voegde Briatore eraan toe.

Flavio Briatore als wereldleider

Hij onthulde wat hij zou hebben gedaan als hij een wereldleider was geweest. "Als ik een minister was geweest en had geweten van een ziekte in China, in een gebied waarmee mijn land veel contacten heeft, zou ik iemand hebben gestuurd of ik zou zelf zijn gegaan", zei Briatore.

"Ik herinner me dat er twee vluchten per dag waren tussen Milaan en Wuhan. Toen ik in de Formule 1 aankwam, had ik nog nooit een race gezien. Dus na twee maanden, als Ferrari een test op een circuit organiseerde, zou ik onmiddellijk mijn engineers sturen om te zien wat ze aan het testen waren, want dat was mijn taak."

"Maar ik denk niet dat een Europese minister naar Wuhan ging, niemand bereidde zich op dit moment voor met maskers en beademingsapparatuur. Het impliceert dat we worden geregeerd door mensen die niet capabel zijn", concludeerde Briatore.