Jenson Button: "Mclaren zal carrière van Ricciardo maken of breken"

Daniel Ricciardo hoopt zijn carrière volgend jaar een boost te geven door over te stappen naar McLaren. Hij vervangt daar Carlos Sainz, die op zijn beurt Sebastian Vettel vervangt bij Ferrari.

De doorbraak van Daniel Ricciardo kwam in eerste instantie toen hij zijn debuut maakte bij Red Bull Racing. In dat jaar won hij drie races, terwijl teamgenoot Sebastian Vettel er geen wist te winnen, en dat terwijl hij net viervoudig wereldkampioen was.

Make or brake

De jaren 2021 en 2022 zullen heel belangrijk worden voor de carrière van Ricciardo, zo zegt Jenson Button. De voormalig Formule 1-coureur verwacht veel van de coureur uit Perth en denkt dat de combinatie Ricciardo-McLaren-Mercedes een succes kan worden. Button bespreekt ook het vertrek van Ricciardo bij Red Bull Racing.

"De overstap naar McLaren gaat zijn carrière maken of breken. Je moet beginnen te evolueren naar een team dat je raceoverwinningen kan geven en hopelijk kan vechten voor het kampioenschap. Het is een belangrijke stap voor hem."

De keuze om bij Renault te vertrekken en volgend jaar met een McLaren te racen, waarin een Mercedes-motor zit, is geen verkeerde keus: "Een McLaren met een Mercedes-motor achterin moet erg competitief zijn."

Red Bull en Renault

Als Ricciardo had gewild, zou hij nog steeds voor Red Bull Racing rijden met Max Verstappen aan zijn zijde. "Ik weet dat hij veel geld krijgt bij Renault, maar hij zou ook veel hebben gekregen bij Red Bull, dus ik denk niet dat het een geldprobleem is. Ik denk dat het terugkomt op het niet gelijk voelen met je teamgenoot en niet gewenst voelen in het team, en ik denk dat dat de reden is waarom hij de overstap naar Renault maakte."

Hoewel de keuze voor Renault eind 2018 niet zo goed uitpakte, liet Ricciardo wel wat mooie dingen zien in de ogen van Button. "Hij heeft een paar jaar bij Renault doorgebracht. Ik ben waarschijnlijk meer onder de indruk van wat hij bij Renault heeft laten zien dan met wat hij deed bij Red Bull. Om meteen beter te presteren dan Nico Hulkenberg in je eerste jaar bij Renault is zeer indrukwekkend."