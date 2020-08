Helmut Marko: "Ben nog altijd goed bevriend met Daniel Ricciardo"

Daniel Ricciardo verliet na het seizoen van 2018 het team van Red Bull Racing. De vriendelijke Australische coureur is tot nu toe de enige coureur gebleken die het Max Verstappen moeilijk kon maken. Afgezien daarvan is hij één van de leukste teamgenoten om te hebben en goed voor de teamsfeer.

Toen hij zijn vertrek bij Red Bull bekendmaakte was Helmut Marko niet heel erg blij. Toch zijn de twee nog altijd goed bevriend, zo zegt de Oostenrijker. In gesprek met motorsport-total.com gaat hij in op de situatie van Alexander Albon, die totaal niet kan tippen aan het niveau van Max Verstappen.

Ricciardo is gezelliger

De Oostenrijker die beslissend is bij Red Bull kreeg de vraag of Daniel Ricciardo beter had gepresteerd in de RB16. Marko: "Dat weet ik niet, die vraag kan ik niet beantwoorden want het feit is dat hij niet voor ons rijdt. We staan tweede in het kampioenschap voor de constructeurs met Alexander Albon als één van de coureurs en dat zou met Daniel Ricciardo exact hetzelfde zijn geweest."

"Met Ricciardo en Verstappen hadden we wel twee coureurs die meer aan elkaar gewaagd waren, twee coureurs met dezelfde kwaliteiten en van hetzelfde niveau. Daarbij is het met Ricciardo ook veel gezelliger."

Marko zet de deur open

Toch lijkt het erop dat Marko zijn opties open houdt voor de toekomst: "Ik ben nog altijd goed bevriend met Daniel Ricciardo. Of hij ooit terug zal keren bij Red Bull? De omstandigheden moeten goed zijn."