Eén coronabesmetting vorige week in F1 bij 2900 testen

De Formule 1 heeft weer bekend gemaakt hoeveel coronatesten het heeft afgenomen afgelopen week, voorafgaand aan de Grand Prix van Spanje. In totaal zijn er 2.847 onderzoeken gedaan waarbij slechts één positieve test naar voren is gekomen, zo hebben de F1 en FIA naar buiten gebracht.

In de verklaring stond: "Tussen vrijdag 14 augustus en donderdag 20 augustus zijn er 2.847 coronatesten uitgevoerd bij coureurs en teamleden. Daarbij is één persoon positief getest. Het lagere aantal testen dat in deze periode is uitgevoerd in vergelijking met voorgaande weken, weerspiegelt het feit dat er een onderbreking is in de kalender na drie opeenvolgende evenementen."

In totaal zijn er meer dan 20.000 testen gedaan sinds de start van het F1-seizoen, waarbij er slechts 5 mensen positief getest zijn. Sergio Perez was de eerste en tot nu toe enige coureur die corona opliep en daardoor twee races moest missen.