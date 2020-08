F1-races in Portugal en Rusland verkopen tribunekaarten

De trend van F1-races op de gewijzigde kalender van 2020 zonder toeschouwers lijkt geleidelijk te verminderen. Raceorganisatoren in Sochi zijn actief om te proberen ongeveer 30.000 kaartjes voor de Russische Grand Prix in september te verkopen. De organisatie van de Grand Prix in Portugal heeft aangekondigd dat het enkele fans de Portugese Grand Prix in Portimao wil laten bijwonen.

In gesprek met Speed Week zegt circuitdirecteur Paulo Pinheiro: "Toen we ons realiseerden dat China zou worden geannuleerd, zagen we een kans en namen contact op met Liberty Media. We wilden laten zien dat we beschikbaar zijn omdat de situatie met het coronavirus in Portugal anders is dan in de rest van Europa."

Stabiele situatie in Portugal

Hij zei dat hij er vertrouwen in heeft dat de gezondheidstoestand in Portugal stabiel zal blijven, zodat een beperkt aantal toeschouwers aanwezig kan zijn. Pinheiro: "Tot 30 september zijn er geen toeschouwers toegestaan ​​bij sportevenementen in Portugal. We hebben een uitzondering aangevraagd voor het superbike-evenement en kregen toestemming voor 250 fans, dus we hebben het gesimuleerd om te zien hoe alles werkt, hoe mensen naar hun stoelen gaan, naar de toiletten gaan, al dat soort dingen. De paddock was strikt afgezet."

Hij erkende echter dat de Portugese regering uiteindelijk van gedachten zou kunnen veranderen en de terugkeer van toeschouwers na 30 september zou kunnen verbieden. "Dan zouden we doorgaan zonder toeschouwers. Daar is in het contract rekening mee gehouden, dat is eerlijk en fatsoenlijk. We mogen ons wat dat betreft geen risico laten lopen."