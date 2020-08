Verdeeldheid onder F1-teams frustreerde Toto Wolff

Alle F1-teams hebben het nieuwe Concorde Agreement getekend inclusief Mercedes. Lange tijd dreigde het Duitse team niet te tekenen maar uiteindelijk gebeurde dat wel, waardoor de toekomst van de Formule 1 zeker is.

McLaren, Ferrari en Williams waren de eersten die bekend maakten dat het de overeenkomst had getekend, en ook Haas - die niet zeker was of het door wilde gaan in de F1, tekende uiteindelijk.

Frustraties Toto Wolff

Voorafgaand aan de Spaanse Grand Prix van afgelopen weekend had Toto Wolff aangegeven dat Mercedes niet klaar was om te tekenen en schold hij degenen uit die erop stonden dat ze dat wel waren.

In Barcelona zei hij echter dat het Duitse team zou gaan tekenen, nadat hij publiekelijk een aantal van zijn rivalen had bekritiseerd omdat ze 'de hielen likken' van de eigenaren van de sport. Het document is getekend, maar Wolff wil toch nog wat kwijt over zijn frustraties.

"Wat me frustreerde was dat wij, als teams, niet in staat zijn om echt samen te komen om een ​​gemeenschappelijk standpunt te hebben", legt Wolff uit. "We hebben bijeenkomsten en iedereen lijkt geïnteresseerd te zijn in dezelfde verduidelijking voor de contracten. Vervolgens verlaten we de bijeenkomsten en dan hoor ik op TV meningen die heel erg verschillen van wat er tijdens de bijeenkomst werd gezegd."

"Voor mij ben ik op een punt gekomen dat als we als teams niet in staat zijn om een ​​gemeenschappelijk standpunt te hebben ten behoeve van de teams, we terug moeten gaan en ons eigen standpunt moeten hebben. Er is te veel verdeeldheid onderling."