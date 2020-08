Carlos Sainz: "Die nieuwe motor heeft mijn wagen tot leven gebracht"

Carlos Sainz rijdt dit weekend voor het eerst zijn thuisrace zonder publiek. Toch heeft hij ter ere van deze gelegenheid een speciale 'home Grand Prix' helmontwerp laten maken. Hij begon het raceweekend tevens met een nieuwe motor en dat heeft zijn McLaren goed gedaan, zo zei hij na afloop van de kwalificatie.

De Spanjaard eindigde als zevende vlak voor teamgenoot Lando Norris. Het Britse team zat er het hele weekend al goed bij en reed vaak paarse sectortijden in de eerste sector op het circuit. Na afloop vertelde hij tegen Sky Sports: "Je ziet het, een nieuwe motor brengt nieuw leven in de wagen. We hebben ook eindelijk eens ons programma af kunnen werken nadat we de motor hadden gewisseld."

Niet blij met oude motor

"Om eerlijk te zijn was ik niet blij met die vorige motor. Hij deed het niet goed voor ons vond ik, in opzicht van betrouwbaarheid maar ook qua snelheid gaf het mij niet wat ik nodig had. Daarom ben ik blij na vandaag want een zevende startplaats is netjes voor ons."

"De laatste sector ben ik niet heel blij mee, daar moeten we meer uit kunnen halen maar ik vloog echt door de eerste en tweede sector. We kunnen tevreden zijn met de auto. Het hele weekend voel ik mij al goed in de wagen en we hebben ook de juiste stappen genomen voor de afstelling van de wagen waardoor het lekker draait. We moeten wel naar de laatste sector kijken, daar kunnen we echt nog verbeteringen vinden."

Renault erg snel

Voor morgen kijkt Sainz vooral naar zijn oude team van Renault. Hij ziet in het Franse team een grote uitdager voor morgen om de punten: "Ik denk dat we voor morgen een goede startpositie hebben. We moeten wel op Renault gaan letten want die waren op vrijdag echt supersnel op de lange runs dus dat kan pittig worden als ze achter je komen te zitten of als wij vlak achter hun aan zouden rijden. Over de andere teams maak ik mij geen zorgen."