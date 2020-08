Christian Horner: "Onze wagen is moeilijk te besturen maar Max kan ermee omgaan"

Het seizoen 2020 verloopt voor Red Bull Racing heel wisselvallig. Waren er tijdens de eerste race nog kansen op de overwinning, de drie races erna leek het kampioenschap gespeeld en Lewis Hamilton de gedoodverfde favoriet. Tot daar ineens de tweede race op het circuit van Silverstone kwam en Max Verstappen op eigen kracht het Duitse team wist te verslaan.

Max Verstappen staat ondanks een uitvalbeurt en mede door zijn winst vorige week in Engeland op de tweede plaats in het kampioenschap.

Verstappen geeft Red Bull hoop

Red Bull heeft daarom niet veel te klagen zegt teambaas Christian Horner. De Britse teambaas kijkt dan ook uit naar de Spaanse Grand Prix, waar weer warme temperaturen worden verwacht, waar het team van kan profiteren.

In gesprek met Sky Sports zei Horner: "Je kunt zien dat de snelheid van Mercedes echt beter is over één ronde. Het ziet er spannend uit. We kunnen zeker wat hoop krijgen van de langere runs van Max Verstappen, vooral op de medium band zag hij er erg snel uit. Het lijkt erop dat het ook dit weekend warm wordt."

Nog geen beslissing over tactiek

De strategie wordt zondag spannend en Horner geeft aan dat er voor zondag geen beslissingen zijn genomen betreft de tactiek. "We moeten nog veel rekenen, dus sluiten we nog niets uit. Natuurlijk hebben we zaterdag nog een sessie dus er staat nog niets vast."

"De strategie is uitermate belangrijk en dat werd afgelopen weekend opnieuw getoond tijdens de tweede Grand Prix in Silverstone. Ik denk dat niet alleen de strategie-afdeling, maar het hele team het zondag goed deed. We hebben niet de snelste auto en dit team bewijst dat je nog steeds kunt presteren."

RB16 moeilijk te besturen

Tot slot spreekt Horner over de RB16, waarvan al werd gezegd dat die moeilijk te besturen is. Max Verstappen heeft er weinig problemen mee, maar zijn teamgenoot des te meer: "De auto is moeilijk te besturen, maar Max rijdt om die problemen heen. Hopelijk kunnen we Alex helpen om vertrouwen te winnen. Als hij een goede uitgangspositie behaalt tijdens de kwalificatie, dan is een podium zeker haalbaar."