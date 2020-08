Carlos Sainz ten einde raad door koelingsproblemen: "Bijna alles veranderd, probleem nog niet opgelost"

Carlos Sainz snapt er niets van; er is iets niet goed met de koeling in zijn McLaren. Waar het probleem precies door veroorzaakt wordt, blijft een mysterie voor het team en Sainz. Hij is de wanhoop nabij.

"We hebben het probleem nog niet opgelost, we zien nog steeds verschil tussen de beide auto's. Vooral mijn auto laat zich niet goed koelen, en dus moeten we zorgen voor extra koeling. Dat kost ons veel tijd per ronde. We hebben het nog niet tot de bodem opgelost, we blijven er mee bezig."

Het is frustrerend, zegt Sainz, dat de problemen vrijdag nog niet voorbij zijn.

"Het is een groot vraagteken wat het precies is dat we nog niet hebben weten te vinden. We hebben bijna alles aan de auto veranderd. We raken een beetje door de mogelijkheden heen. Hopelijk vinden we alsnog de oorzaak en krijgen we antwoord."