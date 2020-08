Circuit-baas Autodromo do Algarve: "contract voor slechts één race'

De directeur van het circuit in de Portugese Algarve Paulo Pinheiro zegt dat er alleen in 2020 een F1-race op zijn racebaan gepland staat. Het circuit werd in 2009 gebruikt voor een F1-test, maar een Formule 1 Grand Prix organiseren lukte nog niet op de glooiende baan bij Portimao in de Algarve in Portugal.

Vanwege het coronavirus klopte de Formule 1 echter alsnog in Portugal op de spreekwoordelijke deur. Of er toch een race gehouden kan worden dit jaar. Circuit-directeur Paulo Pinheiro ) zegt tegen Speed Week:

"Het contract gaat alleen over een GP in 2020."



Hij vervolgt: "Als we echter een goede race weten te houden en iedereen blij is dan hebben best een goede kans dat men ons dan in ieder geval als optie zal zien."

Politieke wil en geld ontbreken voor jaarlijkse race

Om structureel een race te kunnen organiseren in de Algarve is er volgens de circuitdirecteur meer nodig.

"De overheid zou ons dan moeten helpen. Het kan niet zo zijn dat iedereen geld verdient aan een race, behalve het circuit zelf."

"Politiek gezien is het moeilijk om een race te rechtvaardigen wanneer het over zulke hoge bedragen geld gaat dat nodig is om alleen al een race te mogen organiseren. Maar als degenen die er verantwoordelijk voor zijn zullen ontdekken hoe groot de positieve invloed van zo'n race op de regio kan zijn, zullen dat soort besluiten ook makkelijker genomen kunnen worden", zegt Pinheiro.

In 2009 was de F1 een week lang te gast op het circuit voor een wintertest. GPToday deed daarvan verslag vanaf het cicruit en had een uitgebreid vraaggesprek met circuitdirecteur Paulo Pinheiro (Zie foto). Een Formule 1 Grand Prix organiseren was toen al wel een droom voor Pinheiro. Die komt dit jaar dus alsnog deels uit, al had Pinheiro er waarschijnlijk volle tribunes bij gedroomd, zonder corona-maatregelen.