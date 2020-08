Rusland hoopt 30.000 fans op tribunes te krijgen voor F1-race

De Formule 1-races die nu worden verreden zijn nog zonder fans op de tribunes. Het coronavirus heeft roet in het eten gegooid en net zoals bij vele andere sporten zijn fans niet toegestaan of in minimale aantallen. De Grand Prix van Rusland is mogelijk één van de eerste races waarbij fans weer op de tribunes komen te zitten.

Fans in Mugello

Rusland wil de Russische Grand Prix houden op het Sochi Autodrom op 27 september met fans op de tribune. Het circuit wil ongeveer 50% van de totale capaciteit gebruiken. De Formule 1 is bezig om een ​​beperkt aantal fans toe te staan bij de races en de eerste kans die door de F1 wordt aangewezen, is de Grand Prix van Toscane, die dit jaar voor het eerst in Mugello wordt gehouden.

Rusland is de eerste race waarvoor daadwerkelijk kaartjes worden verkocht. De promotors van de race willen ongeveer 50% van de tribunes vullen, wat een totaal van ongeveer 30.000 fans betekent. Alexey Titov vertelde tegen motorsport Rusland: "Drie maanden lang zijn we helemaal niet bezig geweest met de kaartverkoop. Nu worden ze langzaam hervat, rekening houdend met de aankondiging van de regering dat de race zal plaatsvinden en met onze recente aankondiging van het entertainmentprogramma."

"Op dit moment hebben we het over 50% van de totale capaciteit van het Olympisch Park, dat wil zeggen, onze tribunes en het Olympisch Park als geheel. Dit betekent dat het maximale aantal fans niet meer zal zijn dan 30.000 tot 32.000."

Titov benadrukt wel dat er geen activiteiten rondom het circuit plaatsvinden, zoals de pitwalk. Handtekeningsessies zijn ook niet toegestaan dus het contact met de coureurs is tot een minimum beperkt. "In de nabije toekomst zullen we zeker bekendmaken hoe we dit onderdeel van het entertainmentprogramma gaan vervangen."