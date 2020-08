Mika Salo denkt dat landgenoot Kimi Raikkonen na dit seizoen F1 verlaat

Kimi Raikkonen hangt na afloop van dit seizoen zijn spreekwoordelijke helm aan de willigen. Althans, dat voorspelt Kimi's landgenoot en oud F1-coureur Mika Salo.

De snelle Fin is inmiddels 40 jaar oud en is daarmee de meest ervaren coureur op de F1-grid. Dit jaar worstelt Kimi achterin het Formule1-veld met de Alfa Romeo die nog niet competatief is gebleken. Ook blijkt hij niet altijd meer duidelijk de snelste coureur te zijn binnen het team.

"Ziet er super slecht uit"

"De situatie ziet er super slecht uit", zei voormalig F1-coureur Salo tegen Ilta-Sanomat. "De auto is niet goed, en bij Alfa Romeo lijden ze ook onder de manier waarop Ferrari de motor moest aanpassen. Ik vind Kimi er nu niet erg goed gemotiveerd meer uitzien."

"Kimi stopt niet halverwege een seizoen"

Er zijn zelfs berichten dat de wereldkampioen van 2007 halverwege het seizoen al zou willen stoppen met Formule1, maar dat ziet Salo niet gebeuren. "Als je een professional bent, stop je zeker geen seizoen halverwege", zei Salo. "Ik denk echter dat het aan het eind voorbij zal zijn voor Kimi."

Sommigen denken dat Ferrari Mick Schumacher zal promoten om Raikkonen te vervangen, maar Salo denkt dat Robert Shwartzman een betere optie is. "Shwartzman heeft de laatste tijd een aantal slechte races gehad, maar ik hoop dat Alfa Romeo hem zal pakken", zei de Fin.

"Hij is een van de SMP Racing-coureurs. Ik heb hem getraind sinds hij 13 was, en ik zal daarmee blijven doorgaan", onthulde Salo.