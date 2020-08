Sebastian Vettel suggereert dat wagen van Leclerc anders is

De 70th Anniversary Grand Prix werd geen feestje voor Sebastian Vettel. De Duitser begon de race als elfde en spinde al in de eerste bocht doordat hij met zijn harde banden op de kerbstones ging. Vervolgens moest hij achteraan aansluiten en overnieuw beginnen.

Na veel gedoe over de boordradio en foute keuzes qua strategie kwam hij als twaalfde over de finish. Niet iets om over naar huis te schrijven en de Duitser zit duidelijk niet lekker meer in zijn vel sinds bekend is geworden dat hij moet vertrekken bij Ferrari.

Opvallend is ook dat sinds de bekendmaking Vettel zich niet meer kan meten met teamgenoot Charles Leclerc, waar dat vorig jaar nog wel kon, het gat was in ieder geval niet zo groot. Geruchten in de paddock suggereren dan ook dat de wagen van Leclerc beter of anders is en hij wordt voorgetrokken, en dat Ferrari op deze manier met een zachte hand de deur uitwerkt.

Vettel klinkt moedeloos

Op vragen van Sky Sports of er verschillen in de wagens zitten twijfelt Sebastian Vettel even met zijn antwoordt maar zegt daarna: "Ik weet het niet... ik denk van wel."

Een diepe zucht volgt waarna hij zijn reactie vervolgt: "Het is duidelijk dat ik iets mis, ik weet niet wat het is maar ik probeer eruit te komen en het beste ervan te maken. We hadden hoger kunnen eindigen tijdens de race. Van mijn kant was die spin in de eerste ronde natuurlijk niet goed. Ik weet ook niet wat er daar precies gebeurde."

"Met een goede strategie hadden we ons beter kunnen herstellen. Het grote verschil tussen Charles en mij is dat ik geen races heb gehad zonder problemen en hij wel. Daar zit flink wat verschil in."