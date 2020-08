Murray Walker: "Hamilton is beter dan Senna en Schumacher"

De ervaren F1-commentator Murray Walker zegt dat Lewis Hamilton's schone manier van rijden hem een ​​voorsprong geeft op Michael Schumacher en Ayrton Senna in rechtstreekse duels. Hamilton ligt op koers om het record voor de meeste Grand Prix-overwinningen dit jaar in handen te krijgen, aangezien hij momenteel slechts 4 overwinningen verwijderd is op het record van 91 dat op naam staat van Michael Schumacher. Hamilton zou in 2020 ook de zeven wereldkampioenschappen van Schumacher kunnen evenaren.

De afweging wie de grootste aller tijden in F1 is woedt al geruime tijd, maar Walker zegt dat het onmogelijk is om een ​​definitief antwoord te krijgen vanwege de enorme veranderingen die F1 de afgelopen 70 jaar heeft doorgemaakt.

Onmogelijk vergelijken

In de In the Fast Lane Podcast zei Walker: "Mensen zeggen tegen mij 'Wie is de beste?' Ik zeg altijd dat het onmogelijk te zeggen is omdat de coureurs, de circuits en de auto's anders waren. Je kunt zeggen wie de beste van de generatie is, zoals Schumacher de beste van zijn generatie was, Senna en verschillende andere mensen."

"Er is geen gemeenschappelijke maatstaf waar je in de loop der jaren alle F1 Grand Prix-coureurs tegen zou kunnen meten, dus het is volkomen subjectief. Voor mij is de grootste aller tijden een kerel genaamd Tazio Nuvolari. Als ik zijn naam noem, kijken mensen me wezenloos aan omdat ze het niet begrijpen, ze hebben nog nooit van hem gehoord. Fangio kreeg veel pak slaag, Jim Clark, Jackie Stewart."

"Maar wat is het beste? Ik weet het echt niet. Ik zei altijd Fangio, ik denk dat ik heel binnenkort moet zeggen: Lewis Hamilton. Als je naar de statistieken kijkt, heeft hij al meer pole positions dan Schumacher. Hij heeft minstens drie jaar de tijd als hij zichzelf geen pijn doet of Mercedes om de een of andere reden verlaat of als ze besluiten te stoppen. Dan heeft hij nog minstens drie kampioenschappen voor zich. Dus statistisch gezien wordt hij de beste. Maar hij is ook naar mijn mening, en dit is inderdaad zeer controversieel, beter dan Schumacher of Senna."

Schumacher en Senna controversieel

Walker noemde het punt dat Schumacher en Senna betrokken waren bij een aantal controversiële incidenten tijdens titelgevechten, terwijl Hamilton dergelijke incidenten in het heetst van de strijd heeft vermeden.

"Zowel Schumacher als Senna hebben op verschillende momenten in hun carrière zeer discutabele tactieken aangenomen op het circuit, zoals Schumacher die opzettelijk stopte in Monaco om te voorkomen dat Alonso de pole position zou krijgen, zoals Schumacher in botsing kwam met Villeneuve in Jerez in 1997, zoals Senna met Prost in 1990 in Japan."

'Lewis Hamilton heeft zoiets nog nooit gedaan, hij rijdt altijd zo zuiver als een fluit. Hij is een buitengewoon aardige, gigantisch getalenteerde coureur en ik denk niet dat we ooit iemand zoals hij hebben gezien."