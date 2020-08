Voormalig medewerker Racing Point tipt Renault over brake ducts

Vandaag komen we misschien te weten wat het oordeel van de FIA is over de RP20 van Racing Point. De vragen over de roze Mercedes die door Renault zijn gesteld zullen dan beantwoord worden en de hamvraag is of de wagen illegaal of toch legaal wordt verklaard.

Racing Point ligt sinds de wintertests in Barcelona onder een vergrootglas. Het team kwam met een auto die verdacht veel op de Mercedes van 2019 leek. Renault heeft daarom de afgelopen weken een protest ingediend dat gericht is op de remmen. Renault koos specifiek voor de remmen omdat dit erg moeilijk te kopiëren zou zijn en dus een goede indicatie zou zijn of Racing Point daadwerkelijk hulp had van Mercedes. Racing Point beweert tot op de dag van vandaag dat het foto's heeft gebruikt en niet de kennis van mensen bij Mercedes.

Racing Point lijkt niet alleen foto's te hebben gehad, maar ook meer echte Mercedes-onderdelen. In het geval van de remmen moet dit tot 2019 worden toegestaan ​​en aangezien het een onderdeel van 2019 is, is Racing Point van mening dat de regels van 2019 van toepassing moeten zijn.

Klikspaan Racing Point

Het verhaal krijgt echter een bijzondere wending door Auto Motor und Sport. Die melden dat in de paddock van Silverstone het gerucht gaat dat Renault is getipt voor een voormalig medewerker van Racing Point. De medewerker die het team verliet zou het hele verhaal verraden hebben aan Renault en kan tevens getuigen in een rechtszaak tegen zijn oude werkgever.

Mocht dit hele verhaal kloppen, dan kan het een grimmige sfeer in de paddock veroorzaken maar ook een bizarre uitkomst krijgen.