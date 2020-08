F1 toont ander tijdschema voor 2-daagse Grand Prix in Imola

Teams en coureurs hebben dan een korte pauze om zich voor te bereiden op de kwalificatie, die later op de dag om 14:00 uur begint. Er zijn geen wijzigingen aangebracht in het kwalificatieformaat.

De 2-daagse Grand Prix van de Formule 1 op het circuit van Imola zal slechts één vrije training bevatten voorafgaand aan de kwalificatie. Vorige maand kondigde de F1 aan dat het later dit jaar naar Imola zou terugkeren, naast de bevestigingen van races in Duitsland en Portugal op respectievelijke de Nurburgring en het circuit van Portimao.

