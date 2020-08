Max Verstappen: "Lewis Hamilton wordt dit jaar wereldkampioen"

Op de vraag of iemand anders dan Lewis Hamilton het wereldkampioenschap 2020 kan winnen, was het antwoord van Max Verstappen eenvoudig. De Nederlander zegt dat niemand anders dan Hamilton dit jaar kampioen zal worden, door de ultra-dominante Mercedes die heerst op alle circuits, zo ook afgelopen weekend in Silverstone.

Verstappen kwam gisteren tegen het einde van de race nog akelig dichtbij de overwinning, maar dat kwam alleen omdat Hamilton en zijn teamgenoot Valtteri Bottas last hadden van lekke voorbanden in de laatste paar ronden van de race.

Pirelli reageerde op de lekke banden. Mario Isola: "Het kan slijtage zijn geweest of het kunnen stukjes brokstukken op het circuit zijn geweest. Indien nodig sturen we de banden naar Milaan, waar we betere analysetools hebben dan hier ter plaatse."

Weinig verandering komend weekend

Komend weekend zijn de banden compounds alleen maar zachter voor de race op hetzelfde circuit. Max Verstappen verwacht dat veel coureurs een twee-stop-strategie zullen hanteren. De 22-jarige coureur: "Ik denk niet dat het veel zal veranderen. Het is zo groot, kom op! Misschien vind je een tiende of anderhalf, maar het is niet genoeg. Ik probeer het, maar het is momenteel niet mogelijk. Als je blijft dromen over die kansen, gaat het niet gebeuren. We moeten gewoon blijven werken. Ik zal waarschijnlijk een aantal schapen naast de baan tellen, of mijn engineer eraan herinneren dat hij water moet drinken!"

Toen hem werd gevraagd of iets of iemand Hamilton ervan kan weerhouden om een zevende titel in 2020 te winnen, antwoordde hij de Red Bull-coureur: "Nee, Hamilton wordt dit jaar gewoon opnieuw wereldkampioen."

Hamilton wil concurrentie

Zelfs Hamilton gaf toe dat hij liever meer concurrentie zou hebben. De zesvoudig kampioen: "Eerlijk gezegd, ik ben een door en door racer in hart en nieren. Dit is niet het kampioenschap waar ik op had gehoopt. Ik zou veel liever een super-close gevecht hebben, want dat is wat me op gang brengt."

"Uiteindelijk krijgt elk team regels en aan het eind van de dag hebben we gewoon uitzonderlijk werk geleverd en daar kun je mijn team niet van beschuldigen. Dat is niet onze schuld," voegde Hamilton eraan toe.