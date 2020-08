Nurburgring hoopt op toeschouwers tijdens F1-race

De directie van de Nürburgring hoopt dat het Duitse circuit toeschouwers kan verwelkomen tijdens de F1 race in oktober. Het beroemde circuit staat op de aangepaste F1-kalender van 2020, maar Nurburgring-baas Mirco Markfort zei dat hij hoopvol is dat het geen race hoeft te zijn zonder toeschouwers.

De Duitse autosportfederatie DMSB heeft kort geleden aangekondigd dat 5000 toeschouwers deze maand een klassieke autorace kunnen bijwonen op de Nurburgring dankzij een 'geavanceerd concept voor hygiëne en infectiebescherming'.

Markfort gaf aan de Duitse omroep Sudwestrundfunk toe dat hij hoopt dat daarmee ook toeschouwers naar de Grand Prix kunnen gaan, ook al heeft Monza aangekondigd dat het evenement voor het publiek gesloten zal zijn.

Markfort zegt tegen de omroep: "Het doel is om toeschouwers te hebben. Binnenkort gaan we concepten bespreken met de autoriteiten en dan horen we hoe het ervoor staat en wat er mogelijk is."

Winterse temperaturen tijdens F1

Een ander probleem voor de Nurburgring is de racedatum in oktober, waarbij de gemiddelde temperatuur in de Eifel op dat moment nog niet eens 8 graden was.

Sebastian Vettel moet erom lachen: "Het is niet voor niets dat we het in Duitsland Siberië noemen. We kunnen alles verwachten. Als we geluk hebben wordt het 20 graden, maar het kan ook vriezen. Ik weet zeker dat het weer een rol zal spelen en het zou me verbazen als het niet regent, maar ik kan niet wachten om terug te gaan naar dit circuit."