Nieuw Renault-chassis voor Daniel Ricciardo

Daniel Ricciardo kende een redelijke vrijdag met een achtste en negende plaats tijdens de vrije trainingen voor de Grand Prix van Engeland. De Australiër vertrekt volgend jaar bij het team van Renault doordat hij voor McLaren zal racen met Mercedes-motoren.

De thuisrace voor Renault op Silverstone is belangrijk en men hoopt bij het Franse team veel punten te kunnen scoren. Dat zal voor Ricciardo moeten gaan gebeuren met een nieuw chassis.

Renault verklaarde dat er een haarscheurtje is gevonden in het chassis dat de goedlachse coureur gisteren gebruikte: "Omdat we een haarscheurtje in het chassis van Daniel hebben gevonden na de vrije trainingen van gisteren zal hij voor de rest van het weekend een nieuw chassis krijgen."

"Het team heeft hierdoor wel de tijdklok verbroken afgelopen nacht die voor iedereen geldt, maar het werk zit erop en tijdens de derde vrije training kan Daniel meteen gebruik maken van zijn nieuwe chassis."