Valtteri Bottas: "Ik verwacht snel mijn contract voor 2021 te tekenen"

Valtteri Bottas zegt dat de gesprekken om zijn contract met Mercedes te verlengen al begonnen zijn. Hoewel er werd gespeculeerd dat de Fin zou kunnen worden vervangen door Sebastian Vettel of George Russell, zegt de leiding van Mercedes nu al enkele dagen dat ze meer dan tevreden zijn met Bottas naast Lewis Hamilton.

Zesvoudig wereldkampioen Hamilton zei op Silverstone dat door de coronacrisis en de pauze die de F1 daardoor kreeg, hem een hernieuwde energie gaf om zijn carrière met ten minste twee of drie jaar te verlengen. Hamilton: "We bevinden ons ook in een periode waarin er momenteel geen andere coureur met mijn achtergrond aan zit te komen, dus mijn doel is om zo lang mogelijk te blijven volhouden. Ik zie mezelf nog minstens drie jaar doorgaan."

Geen haast of paniek

Valtteri Bottas ontkent dat hij nerveus wordt wat betreft zijn contract voor 2021, ook al is het bijna augustus en moet hij nog zijn pen op papier zetten. Tegen Finse media zei Bottas: "We weten allemaal dat dit jaar anders is dan de vorige, dus ik heb niet het gevoel dat de onderhandelingen vertraging oplopen. Het is duidelijk dat alles in de goede richting beweegt, we zijn een week of twee geleden begonnen met het bespreken van dit onderwerp."

"Er is geen haast en er is geen reden tot paniek. Ik heb het gevoel dat we elkaar allemaal vertrouwen, dus ik hoop dat we snel tot overeenstemming komen."