Lewis Hamilton: "De balans is niet goed en er stond veel wind"

Lewis Hamilton zegt dat de winderige omstandigheden op Silverstone het vandaag lastig hebben gemaakt tijdens de eerste dag voor de Britse Grand Prix. De Mercedes-coureur werd alleen overschaduwd door Max Verstappen in de eerste vrije training, maar eindigde als vijfde in de middagsessie. Het was een dag hard werken in de W11 van Mercedes, zo zei hij na afloop.

De zesvoudig wereldkampioen zei tegen Sky Sports: "Het was best een moeilijke dag om eerlijk te zijn. Het is hier altijd winderig, wat eigenlijk een goede zaak is aan deze baan, je hebt wat wind in verschillende richtingen. Maar het maakte het vandaag echt lastig met de auto."

"De balans is niet goed zoals ik zou willen, dus we gaan er vanavond gewoon aan werken en proberen te kijken of we erachter kunnen komen. Het is geen ramp, maar zeker een zware dag om te rijden. We zullen er doorheen werken. We hebben geweldige engineers. Dat is het mooie van dit team, we blijven diep in de details duiken en hopelijk maken we 's nachts een aantal goede veranderingen. Ik vind het geweldig om naaste concurrenten te zien. Hopelijk staat het morgen ook zo dicht op elkaar."