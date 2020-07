Turkije terug op F1-kalender in 2020?

Medewerkers van het circuit in Turkije hebben toegegeven dat ze een 'vertrouwelijke overeenkomst' hebben met betrekking tot gesprekken over een race in 2020 op Istanbul Park. De Formule 1 wil graag de kalender uitbreiden, maar dan moeten er wel deals gesloten worden. Het Turkse circuit lijkt een goede kans te bieden voor meer races.

De Turkse media meldden eerder deze week dat het circuit blijft werken aan een terugkomst op de Formule 1-kalender. Met een populaire Hermann Tilke lay-out organiseerde Istanbul Park tussen 2005 en 2011 een Grand Prix en werd daarna overgenomen door een bedrijf genaamd Intercity, waarna is er nooit meer een Grand Prix geweest. De gesprekken zijn na het verlaten van de F1-kalender begonnen.

De medewerker zei dat deze gesprekken zijn opgevoerd vanaf 2017, toen het project persoonlijk werd goedgekeurd 'door het presidentschap' van Recep Tayyip Erdogan.

"We voeren sinds 2013 met veel verlangen en zorg het werk uit om de Formule 1 terug te brengen naar ons land. Onze onderhandelingen met het Formule 1-management gaan ononderbroken door, zodat we weer Formule 1-races kunnen organiseren. We willen graag zeggen dat we ons in een stadium bevinden waarin we de details niet kunnen delen vanwege onze vertrouwelijke overeenkomst met Formula One Management", bevestigde Intercity woensdag.

Het enige probleem wat het circuit heeft is dat het geen geldige Grade 1 of Grade 2 FIA-licentie heeft, maar dat heeft het circuit wel eerder gehad en kan het waarschijnlijk zonder moeite weer terug krijgen.