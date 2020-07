Maleisië en Turkije vechten voor plek op F1-kalender

De Turkse regering heeft toegegeven dat Istanbul weer een nieuwe locatie kan zijn om toe te voegen aan de aangepaste F1-kalender voor 2020. De laatste bevestigde races aan de kalender zijn de Nurburgring, Portimao en Imola, waardoor er nu 13 races op de kalender staan.

F1 CEO Chase Carey zegt dat de FOM sterke vooruitgang blijft boeken om de plannen voor 2020 helemaal rond te maken en een complete kalender te hebben tot ergens in december van dit jaar. Hoewel de Formule 1 in 2020 niet naar de Amerikaanse continenten zal reizen, wordt verwacht dat de locaties in het Midden-Oosten aan het einde van de huidige F1-kalender worden toegevoegd.

Turkije organiseerde voor het laatst een race in 2011 op de populaire locatie in Istanbul Park. Het circuit is nu in de race om weer gastheer te worden om vanuit het niets toch op de kalender van 2020 komen te staan. De regering van het land heeft aangekondigd dat het 'Istanbul Park racecircuit onder de presidentiële auspiciën van de Republiek Turkije blijft werken aan opname in de Formule 1-racekalender voor 2020'.

Ook Maleisië wil een kans

Naast Turkije hoopt ook de Maleisische regering op een nieuwe kans met het prachtige circuit Sepang. Een paar maanden geleden sprak de directie al uit open te staan voor voorstellen vanuit de FOM en graag mee te willen denken om een race te organiseren.

De Formule 1 was actief op het circuit van 1999 tot en met 2017. De laatste Grand Prix van Maleisië werd gewonnen door Max Verstappen.