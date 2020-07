Ook promotor Grand Prix van Brazilië boos op F1

De Grand Prix van Brazilië zal dit jaar niet doorgaan. De Formule 1 slaat het complete Amerikaanse continent over want naast Brazilië gaan ook de races in Mexico, Amerika en Canada niet door. De organisator van de Canadese Grand Prix gaf al aan niet blij te zijn, omdat er een gezondheidsplan van enkele honderden pagina's was geschreven, maar het was niet eens gelezen.

Nu blijkt dat ook de Braziliaanse organisatie niet blij is. De reden om Brazilië niet op de kalender te zetten komt door de vele besmettingen, waardoor 5 F1-teams het niet zagen zitten om er te gaan racen. Volgens promotor Tamas Rohonyi is de situatie in Sao Paolo niet zo slecht als in de rest van Brazilië: "Dit komt voor ons niet als een verrassing. We worden vergeleken met Californie en Florida qua besmettingen, maar wij zijn als land bijna een heel continent. Als je naar de cijfers in onze stad kijkt dan is het zelfs beter dan in Engeland."

"Als je de brief zou hebben gelezen van de FOM, dan klopt daar helemaal niets van. De reden die ze opvoeren klinkt als een drogreden om te kunnen annuleren. Die redenen kan ik niet accepteren."

Het is niet duidelijk of Rohonyi juridische stappen wil ondernemen of dat hij zich er alsnog bij neerlegt.