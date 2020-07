Ecclestone tegen Hamilton: "Ik heb dezelfde opleiding als jij maar ik had een reden"

FIA-president Jean Todt zegt dat hij het 'politieke debat' buiten de Formule 1 wil houden. Vorige week zei Lewis Hamilton dat Todt als F1-CEO Chase Carey het ontbreekt aan leiderschap te midden van zijn Black Lives Matter-activisme. De Mercedes-coureur bekritiseerde ook F1-legendes Emerson Fittipaldi, Sir Jackie Stewart en F1 supremo Bernie Ecclestone, en beschuldigde de laatste zelfs van gebrek aan opleiding.

Ecclestone klaar met Hamilton

Ecclestone is nu klaar met de kritiek en slaat terug door middel van berichten in grote Britse kranten en verklaarde: "Lewis, je zegt dat ik ongeschoold en onwetend ben. Ik heb hetzelfde opleidingsniveau als jij. Ik had tenminste een reden, ik was tijdens de laatste oorlog op school, niet altijd onder de beste omstandigheden. Je hebt geluk, want als ik goed was opgeleid, zou de Formule 1 misschien niet zijn zoals het was om van te profiteren zoals jij hebt gedaan."

"Denk niet na over wat je huidskleur is, denk na over welke kleur je geest is. Benijd anderen niet. Verbeter jezelf"' zei de 89-jarige.

FIA-president Todt onthulde aan AFP Frankrijk dat hij een 'lang gesprek' met Hamilton had na de laatste kritische opmerkingen van de zesvoudig wereldkampioen.

"Ik heb veel tijd voor iedereen met een roeping, een commitment en ik vind het geweldig als een leider in hun vakgebied mee wil doen. Wij bij de FIA ​​zijn al heel lang betrokken bij diversiteit, gendergelijkheid, op voorwaarde dat het geen politiek debat is. Onze organisatie is apolitiek, zoals het Olympisch Comité, met wie we heel nauw samenwerken. Ik ben het er volledig mee eens dat sport een goed platform is en in de Formule 1 hebben we de mogelijkheid gegeven aan degenen die zich wilden uiten", voegde Todt eraan toe.

Hij verwijst naar de controversiële en door Hamilton geïnspireerde knielmomenten die zich voordeden vóór de races in het toeschouwerloze corona-tijdperk.

Hamilton heeft gezegd dat hij zijn rivalen wil overtuigen om te knielen, als die ervoor kiezen om te blijven staan. Todt zei hierover: "Er zijn misschien coureurs die willen knielen, er zijn er die zich niet op dezelfde manier willen uitdrukken. Het is vrijheid, het is democratie en we moeten ervoor zorgen dat die principes absoluut worden gerespecteerd."