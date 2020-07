F1 maakt Portimao, Nurburgring en Imola officieel bekend

De laatste drie races die gastheer zullen zijn voor de Formule 1 als onderdeel van het wereldkampioenschap 2020 zijn aangekondigd, met Portimao, Imola en de Nurburgring toegevoegd aan de F1-kalender. Portimao komt voor het eerst op de F1-kalender voor, omdat het eerder dit jaar een Grade 1-licentie van de FIA ​​heeft ontvangen.

Portimao

F1 heeft de Algarve-regio eerder bezocht, met een handvol testdagen die daar plaatsvonden vóór de start van het seizoen van 2009. Hoewel het circuit gloednieuw is als F1-race-evenement, is de sport geen onbekende in Portugal; van 1984 tot 1996 stond het land op de F1-kalender met het circuit van Estoril, terwijl het ook Boavista in 1958 en 1960 en Monsanto in 1959 deel uitmaakten van het kampioenschap .

Nurburgring

De Nurburgring organiseerde in 2013 voor het laatst een F1-race, omdat het om de twee jaar de Duitse Grand Prix hield als onderdeel van een deal met Hockenheim. De Grand Prix op de Nurburgring is ook bekend onder de naam Europese Grand Prix en de Grand Prix van Luxemburg. Deze keer wordt het echter de Eifel Grand Prix genoemd.

Imola

Imola was jarenlang een vast onderdeel van de F1-kalender en stond van 1981 tot 2006 op de kalender. Hoewel het traditioneel bekend stond als de Grand Prix van San Marino, zal het voor 2020 de Emilia Romagna Grand Prix heten. In strijd met de recente trend, wordt het weekend van Imola verdeeld over twee dagen in plaats van drie.

F1 zegt dat de exacte details van het tweedaagse evenement nog niet zijn bevestigd, maar er wordt verwacht dat alleen vrije training met kwalificatie en de race zullen plaatsvinden.

F1-kalender 2020