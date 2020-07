Hamilton ontliep straf doordat Mercedes zich wel aan de regels hield

Lewis Hamilton maakte zich vlak voor de start in Hongarije behoorlijk zorgen. Tijdens de opwarmronde gaf Hamilton via de boordradio aan dat de motor het geluid maakte alsof hij in anti-stall zou gaan. Hamilton wilde graag antwoord op zijn vraag maar kreeg die niet omdat het volgens de reglementen niet is toegestaan ​​om met de coureur te communiceren tijdens de opwarmronde, legt Mercedes-technicus Andrew Shovlin uit.

In de laatste Mercedes Debrief vertelt Shovlin dat Hamilton's boodschap luid en duidelijk klinkt. Maar reageren op de radio tot de start van de race is niet toegestaan. Iets wat Haas deed en daarom kreeg het Amerikaanse team een penalty. Mercedes hield zich aan de regels, waar Hamilton zich zorgen over maakte.

Motor zou niet afslaan

In de debrief zegt Shovlin: "Lewis meldde een probleem in de formatieronde, waarbij hij ons vertelde dat hij dacht dat de motor zou afslaan. Het was waarschijnlijk een sensorprobleem dat alleen de motor beïnvloedde als die stationair draaide. Dat gebeurde toen hij daar zat te wachten om de formatieronde te gaan starten. Nu was het geen probleem, de motor zou niet afslaan en er is een beveiliging die de motor eigenlijk zou stoppen als je in die situatie zit, maar we konden hem niet vertellen dat het goed was."

"Dat komt door de regels die verbieden dat je tijdens die hele formatieronde met de coureur praat. We wisten dus dat het goed was, maar hij bleef zich zorgen maken totdat hij was gestart."

Haas praatte dus wel met haar coureurs Magnussen en Grosjean waardoor beide coureurs 10 seconden tijdstraf hebben gekregen die opgeteld werd bij hun eindtijd. Hierdoor verloor Kevin Magnussen de 9e plaats en finishte als tiende. Lewis Hamilton ontkwam dus aan een straf, wat hem tevens de zege had kunnen kosten want Max Verstappen kwam als tweede over de finish op 8.702 seconden achter de Brit.