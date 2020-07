Lehto: "Zou leuk zijn als Verstappen en Hamilton teamgenoten worden bij Red Bull"

Er zijn slechts drie races gereden in het F1-seizoen 2020 maar de strijd om het kampioenschap is voor velen al gestreden. Mercedes lijkt opnieuw een walk-over te krijgen doordat het Duitse team zeer dominant is. Lewis Hamilton staat alweer bovenaan het kampioenschap en heeft teamgenoot Bottas achter zich.

Daar zit meteen het pijnpunt van de Formule 1. Er lijken op dit moment geen uitdagers voor Mercedes en Hamilton, met teamgenoot Bottas die het aflegt tegen de Brit.

Voormalig F1-coureur JJ Lehto vindt dat het moeilijk is om de prestaties van Lewis Hamilton te beoordelen, zelfs al zou Hamilton dit jaar het record van Michael Schumacher met 7 titels evenaren. Lehto zei tegen de Finse krant Iltalehti: "In het tijdperk van Schumacher waren er enkele taaie uitdagers die in staat waren om samen met Schumacher voor de overwinning te vechten. Vandaag is dat anders. Op de een of andere manier voelt het alsof Hamilton het enorm makkelijk heeft, ook omdat zijn Mercedes zo superieur is."

Verstappen en Hamilton teamgenoten Red Bull

De vraag die iedereen in de Formule 1 heeft is hoe dit kan veranderen. Lehto zou graag Max Verstappen naast Hamilton zien en denkt met weemoed terug aan oude tijden: "Het zou in ieder geval leuk zijn om Max Verstappen te zien als de teamgenoot van Hamilton. Het zou zijn zoals Prost-Senna, en als Hamilton in de Red Bull zat, zou het zeker niet zijn zoals het nu voor hem is bij Mercedes."